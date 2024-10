Random party | La festa di compleanno di Vivo! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Vivo! compie 6 anni e per celebrare questo momento ha deciso di festeggiarlo a caso!Addobbi a caso, musica a caso e l'outfit rigorosamente a caso: prendi due cose dall'armadio e vieni in pista!In consolle ci sarà Gruvy dj, il party-boy con le cuffie che gira tra eventi nei locali, feste Pisatoday.it - Random party | La festa di compleanno di Vivo! Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)! compie 6 anni e per celebrare questo momento ha deciso di festeggiarlo a caso!Addobbi a caso, musica a caso e l'outfit rigorosamente a caso: prendi due cose dall'armadio e vieni in pista!In consolle ci sarà Gruvy dj, il-boy con le cuffie che gira tra eventi nei locali, feste

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Caso Diddy - la mamma Janice Combs rompe il silenzio sui "White party" : «Sono devastata. Tutte bugie per infangare mio figlio» - Ora che il mondo dello showbiz è scosso dal "caso Diddy", il suo brano "I'll Be Missing You"- dedicato al compianto rapper The Notorius B.I.G. nel cui omicidio... (Leggo.it)

Caso Puff Daddy : cosa succedeva ai White party? Tutti i Vip coinvolti - . Feste memorabili, monete dalla doppia faccia, questi erano gli eventi che si tenevano nelle ville del produttore e rapper americano Sean Combs, conosciuto anche Puff Daddy o P Diddy: da una parte, i famosi “White Party”, fatti di musica, alcol e divertimento, l’altra, quella oscura, i “Freak Off”, caratterizzati da droghe pesanti, prostituzione e abusi […] The post Caso Puff Daddy: cosa ... (Lidentita.it)

Caso Diddy - la lista dei partecipanti ai suoi White Party : da Di Caprio a Jay-Z e Beyoncé - Dopo l’arresto di Diddy non è solo il rapper a temere, ma a quanto pare il panico è dilagato in tutta Hollywood, soprattutto a causa della diffusione di una lista con i nomi dei presunti partecipanti ai suoi White Party, tra questi Paris Hilton, Jennifer Lopez e Ashton Kuthcer.Continua a leggere . (Fanpage.it)