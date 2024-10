Quando si gioca la finale del Six King Slam: data e orario della partita che chiude il torneo in Arabia (Di giovedì 17 ottobre 2024) La finale del Six Kings Slam tra i vincitori delle due semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Nadal si giocherà sabato 19 ottobre alle 20, ora italiana. Fanpage.it - Quando si gioca la finale del Six King Slam: data e orario della partita che chiude il torneo in Arabia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ladel Sixtra i vincitori delle due semifinali Sinner-Djokovic e Alcaraz-Nadal si giocherà sabato 19 ottobre alle 20, ora italiana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner-Djokovic - orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale del Six Kings Slam - Jannik Sinner ha travolto Daniil Medvedev nel debutto al Six Kings Slam in Arabia Saudita. Il numero uno del mondo ha superato il russo 6-0, 6-3 senza lasciare mai alcuna possibilità al suo... (Ilmessaggero.it)

Six Kings Slam - Sinner-Djokovic grande sfida a Riyadh per la semifinale del torneo - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Nole invece era già qualificato di diritto alla semifinale, proprio come, dall’altra parte del tabellone, Rafa Nadal. Sinner-Djokovic: quando giocano, orario e precedenti Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic andrà in scena oggi, 17 ottobre, alle 18. (Ilfaroonline.it)

Sinner - sfida a Djokovic nella semifinale del Six Kings Slam : orario e dove vederla in tv - Nole invece era già qualificato di diritto alla semifinale, proprio come, dall’altra parte del tabellone, Rafa Nadal. Oggi a Riad va in scena la semifinale del Six Kings Slam, il torneo esibizione tra i migliori tennisti del pianeta, tra l’azzurro e il serbo. . Si tratta dell’ennesima sfida tra i due, che domenica scorsa si sono affrontati nella finale del Masters 1000 di Shanghai, con il ... (Seriea24.it)