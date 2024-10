Puppo estasiato da Sinner: “Ho reagito come Bud Spencer con Terence Hill. Questo è lo Jannik che ho in mente” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ieri si sono svolti i due quarti di finale del Six Kings Slam 2024, ricco torneo di esibizione in programma a Riad (Arabia Saudita). Jannik Sinner ha demolito Daniil Medvedev raggiungendo in semifinale Novak Djokovic, mentre Carlos Alcaraz ha avuto la meglio su Holger Rune e se la vedrà oggi con Rafael Nadal. Di Questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “Mi auguravo che Sinner potesse giocare abbastanza a braccio sciolto, anche perché Questo è davvero il suo ambito preferito. Ieri, pur non dimenticando che si tratta comunque di una esibizione, a un certo punto Medvedev era disperato tanto da tirar fuori dal mazzo un servizio da sotto, poi si è anche arrabbiato. Non era un suo modo di recitare. Oasport.it - Puppo estasiato da Sinner: “Ho reagito come Bud Spencer con Terence Hill. Questo è lo Jannik che ho in mente” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ieri si sono svolti i due quarti di finale del Six Kings Slam 2024, ricco torneo di esibizione in programma a Riad (Arabia Saudita).ha demolito Daniil Medvedev raggiungendo in semifinale Novak Djokovic, mentre Carlos Alcaraz ha avuto la meglio su Holger Rune e se la vedrà oggi con Rafael Nadal. Die di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata TennisMania, trasmissione condotta da Darioe visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “Mi auguravo chepotesse giocare abbastanza a braccio sciolto, anche perchéè davvero il suo ambito preferito. Ieri, pur non dimenticando che si tratta comunque di una esibizione, a un certo punto Medvedev era disperato tanto da tirar fuori dal mazzo un servizio da sotto, poi si è anche arrabbiato. Non era un suo modo di recitare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jannik Sinner in Arabia - inquadrature tv ripugnanti : lo scempio in diretta - La vicenda Sinner non è però paragonabile a quella della tennista rumena: Giacomo Naldi, il fisioterapista che ha contaminato tramite una pomata dopante i muscoli di Jannik, è laureato in osteopatia mentre Umberto Ferrara, l'altro professionista implicato nell'affaire-Clobesol, lo è in chimica. (Liberoquotidiano.it)

Jannik Sinner commenta la vittoria contro Medvedev a Riad : “Un’ottima partita - penso sempre a progredire” - Giocare qui è un posto speciale“, le prime parole a caldo di Jannik. Una lezione di tennis. Sul veloce indoor arabo, il n. Ha provato Medvedev a reagire nel secondo parziale, ma non c’è stato nulla da fare. “È stata un’ottima performance. . Per cui, sono molto contento della mia prestazione. Alla fine del 2023, ho chiuso bene: vincere la Coppa Davis è stato bellissimo con la squadra, ... (Oasport.it)

Jannik Sinner maltratta Medvedev e gli infligge una severissima lezione al Six Kings Slam - A contribuire ci pensa Medvedev, che nel quinto gioco ai vantaggi balla tra ace e doppi falli e, alla terza palla break, “preferisce” la seconda opzione alla prima. La terza chance è quella buona per Sinner, che di lì in avanti s’invola mostrando di voler giocare sempre il suo solito livello di tennis, mentre il russo si distingue più per il nervosismo che per altro. (Oasport.it)