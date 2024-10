Spazionapoli.it - Napoli, rientrati altri cinque nazionali: ecco chi manca a Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli azzurri preparano la gara ostica dellani contro Empoli, ci sono quasi tutti a. Gli azzurri preparano la partita contro l’Empoli, trasferta ostica per la squadra di Conte che proverà a proseguire questa striscia di vittorie. Lehanno portato via Stanislav Lobotka ad Antonio Conte, non sarà un problema per il tecnico perché ilha una rosa lunga. Olivera arriverà domani achi è rientrato Mathias Olivera arriverà solamente domani ae molto probabilmente non sarà convocato per la gara di domenica contro l’Empoli, il terzino è anche uscito per infortunio nell’ultima partita con la sua nazionale. Mathias Olivera arriverà domani a, improbabile la convocazione per l’uruguagio. (LaPresse) spazio.it Ilcontinua con gli allenamenti al SSCTraining Center.