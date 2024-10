Napoli, rapinatore entra in farmacia armato di pistola: bloccato e arrestato nel locale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prova a rapinare una farmacia ma viene bloccato dai poliziotti e arrestato. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano, con precedenti di polizia, per rapina aggravata. Teatro della vicenda è via Provinciale Napoli. Pianura, prova a rapinare una farmacia armato di pistola: bloccato e arrestato Gli agenti L'articolo Napoli, rapinatore entra in farmacia armato di pistola: bloccato e arrestato nel locale Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, rapinatore entra in farmacia armato di pistola: bloccato e arrestato nel locale Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prova a rapinare unama vienedai poliziotti e. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne napoletano, con precedenti di polizia, per rapina aggravata. Teatro della vicenda è via Provinciale. Pianura, prova a rapinare unadiGli agenti L'articoloindinelTeleclubitalia.

