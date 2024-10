Mister Movie | Shock tra i fan, pubblicate le foto della morte di Liam Payne dopo la caduta (Di giovedì 17 ottobre 2024) TMZ si è trovata al centro di una nuova ondata di critiche dopo aver pubblicato – e successivamente rimosso – le immagini della scena della morte del cantante Liam Payne. L’episodio ha suscitato una forte reazione, con molti che hanno espresso indignazione per la scelta dell’outlet di pubblicare le foto in un primo momento. Su piattaforme social come X, numerosi utenti hanno condannato il gesto, accusando TMZ di mancare di etica giornalistica, come affermato dall’utente @jmtanon: “TMZ è sempre stata così, da Avicii a Liam Payne: sacrificare l’etica solo per dare la notizia per primi.” La tragica scomparsa di Liam Payne, le foto della sua morte finiscono in rete Liam Payne è deceduto dopo una caduta dal terzo piano del suo hotel a Buenos Aires. Rimane ancora poco chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale. Mistermovie.it - Mister Movie | Shock tra i fan, pubblicate le foto della morte di Liam Payne dopo la caduta Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) TMZ si è trovata al centro di una nuova ondata di criticheaver pubblicato – e successivamente rimosso – le immaginiscenadel cantante. L’episodio ha suscitato una forte reazione, con molti che hanno espresso indignazione per la scelta dell’outlet di pubblicare lein un primo momento. Su piattaforme social come X, numerosi utenti hanno condannato il gesto, accusando TMZ di mancare di etica giornalistica, come affermato dall’utente @jmtanon: “TMZ è sempre stata così, da Avicii a: sacrificare l’etica solo per dare la notizia per primi.” La tragica scomparsa di, lesuafiniscono in reteè decedutounadal terzo piano del suo hotel a Buenos Aires. Rimane ancora poco chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto intenzionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«C’è un ospite aggressivo - mandate qualcuno» : la chiamata dell’hotel per Liam Pyane prima della morte dell’ex One Direction – L’audio - Ma per Payne sarà ormai troppo tardi. Dopo aver dato i riferimenti sull’indirizzo della struttura, inizia a descrivere la situazione. Quando è cosciente rompe tutto, sta distruggendo la stanza. L’intervento Dal 911 fanno sapere che manderanno all’hotel sia le autorità che la Same (lo staff di emergenza medica). (Open.online)

Liam Payne : morto a 31 anni il membro degli One Direction - tragiche le cause della morte - L’artista lascia un figlio di sei anni, Bear, avuto con la cantante Cheryl Tweedy. Secondo quanto riportato da Pablo Policicchio, direttore delle comunicazioni del Ministero della Sicurezza di Buenos Aires, il cantante si sarebbe volontariamente gettato giù dal balcone, precipitando da circa 14 metri d’altezza. (Screenworld.it)

Da Charlie Puth ai Backstreet Boys - il cordoglio per la morte di Liam Payne - Dovremmo fare del nostro meglio per essere gentili, attenti e di supporto”. “Ti ho parlato solo due giorni fa, amico mio. Sono veramente devastato per la sua famiglia e ovviamente per suo figlio Bear che perde il papà”. Liam è stato sempre così gentile con me. È stato uno dei primi grandi artisti con cui ho lavorato. (Dailyshowmagazine.com)