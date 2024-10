Meteo: situazione stazionaria in Liguria, si va verso la conferma dell'allerta arancione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il quadro generale dell’allerta Meteo arancione, attiva su gran parte della regione, rimane sotto controllo. Le piogge si sono concentrate nelle prime ore della mattina sul Tigullio e, successivamente, nel savonese, senza tuttavia raggiungere livelli critici. Un nuovo bollettino sarà emesso Genovatoday.it - Meteo: situazione stazionaria in Liguria, si va verso la conferma dell'allerta arancione Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il quadro generale, attiva su gran partea regione, rimane sotto controllo. Le piogge si sono concentrate nelle prime orea mattina sul Tigullio e, successivamente, nel savonese, senza tuttavia raggiungere livelli critici. Un nuovo bollettino sarà emesso

