Meloni illustra il piano Albania ad altri 11 leader: fronte comune sui migranti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai Primi Ministri danese, Mette Friedriksen, e olandese, Dick Schoof, ha promosso una riunione informale tra alcuni degli Stati membri più interessati al dossier migratorio e in particolare al tema delle soluzioni innovative. Oltre a Italia, Danimarca e Paesi Bassi e Commissione Europea, hanno preso parte all'incontro, i leader di Austria, Cipro, Grecia, Malta, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria. In particolare, la presidente Ursula von der Leyen ha illustrato i principali filoni di lavoro indicati nella Lettera sulla migrazione dello scorso lunedì, incluso in tema di «soluzioni innovative».   Il presidente Meloni ha presentato l'intesa Italia-Albania, all'indomani dell'arrivo dei primi migranti irregolari nel porto di Shengjin, sottolineandone il ruolo nell'azione di contrasto ai trafficanti di esseri umani. Iltempo.it - Meloni illustra il piano Albania ad altri 11 leader: fronte comune sui migranti Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il presidente del Consiglio, Giorgia, insieme ai Primi Ministri danese, Mette Friedriksen, e olandese, Dick Schoof, ha promosso una riunione informale tra alcuni degli Stati membri più interessati al dossier migratorio e in particolare al tema delle soluzioni innovative. Oltre a Italia, Danimarca e Paesi Bassi e Commissione Europea, hanno preso parte all'incontro, idi Austria, Cipro, Grecia, Malta, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria. In particolare, la presidente Ursula von der Leyen hato i principali filoni di lavoro indicati nella Lettera sulla migrazione dello scorso lunedì, incluso in tema di «soluzioni innovative».   Il presidenteha presentato l'intesa Italia-, all'indomani dell'arrivo dei primiirregolari nel porto di Shengjin, sottolineandone il ruolo nell'azione di contrasto ai trafficanti di esseri umani.

