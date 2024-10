Max Pezzali Shock: Le Rivelazioni su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo! (Di giovedì 17 ottobre 2024) Max Pezzali racconta alcuni aneddoti sorprendenti riguardo alla vita privata di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Ecco che cosa ha detto! A volte, il destino riserva incontri sorprendenti anche nelle città di provincia. È quello che è successo a Max Pezzali e Maria De Filippi, molto prima che raggiungessero la fama nazionale. In una recente intervista a “Diva e Donna”, l’ex leader degli 883 ha condiviso un curioso aneddoto legato ai suoi anni giovanili a Pavia, quando la musica non era ancora la sua professione principale. Prima di diventare un volto iconico della musica italiana, Max Pezzali aiutava i genitori nel loro negozio di fiori. Un giorno, mentre era impegnato a consegnare composizioni floreali, ricevette una richiesta particolare: portare un mazzo di rose a Maria De Filippi. Gossipnews.tv - Max Pezzali Shock: Le Rivelazioni su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo! Leggi tutta la notizia su Gossipnews.tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) Maxracconta alcuni aneddoti sorprendenti riguardo alla vita privata diDe. Ecco che cosa ha detto! A volte, il destino riserva incontri sorprendenti anche nelle città di provincia. È quello che è successo a MaxDe, molto prima che raggiungessero la fama nazionale. In una recente intervista a “Diva e Donna”, l’ex leader degli 883 ha condiviso un curioso aneddoto legato ai suoi anni giovanili a Pavia, quando la musica non era ancora la sua professione principale. Prima di diventare un volto iconico della musica italiana, Maxaiutava i genitori nel loro negozio di fiori. Un giorno, mentre era impegnato a consegnare composizioni floreali, ricevette una richiesta particolare: portare un mazzo di rose aDe

