Mattarella, sacche di salari bassi lacerano coesione sociale (Di giovedì 17 ottobre 2024) "I dati dell'occupazione, nel nostro Paese, segnano una crescita che conforta. Tuttavia l'occupazione, non solo nel nostro Paese, si sta frammentando, tra una fascia alta, in cui a qualità e professionalità corrispondono buone retribuzioni, mentre in basso si creano sacche di salari insufficienti, alimentati anche da part-time involontario, e da precarietà . Si tratta di un elemento di preoccupante lacerazione della coesione sociale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2024. Quotidiano.net - Mattarella, sacche di salari bassi lacerano coesione sociale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "I dati dell'occupazione, nel nostro Paese, segnano una crescita che conforta. Tuttavia l'occupazione, non solo nel nostro Paese, si sta frammentando, tra una fascia alta, in cui a qualità e professionalità corrispondono buone retribuzioni, mentre in basso si creanodiinsufficienti, alimentati anche da part-time involontario, e da precarietà . Si tratta di un elemento di preoccupante lacerazione della". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Geografia della sicurezza nel nostro Paese Le metropoli indossano la "maglia nera" - La sicurezza prima di tutto. Ma chi può dirci se la nostra casa si trova in un posto “sicuro”, se le nostre attività quotidiane si svolgono in un territorio tranquillo oppure il contrario? Un’indicazione piuttosto affidabile, in questo senso, arriva dal solito Indice della criminalità del Sole 24 Ore che in base al numero di denunce ogni 100mila abitanti stabilisce una classifica di quelle che ... (Quotidiano.net)

Buchmesse Francoforte 2024 - Susanna Tamaro : “Mi turba il poco amore verso il nostro Paese” - Io, che sono nata al confine estremo dell’Italia, non ho questo disprezzo, ho una grande ammirazione, ma rimango sempre sorpresa di come tanti italiani non si accorgono del grande privilegio di vivere in Italia”. . “Una delle cose che più mi turba è il poco amore che abbiamo per il nostro Paese, perché noi italiani ci disprezziamo tanto e non so la ragione. (Thesocialpost.it)

Volturara inaugura l'area fitness "A. Mele". Sarno : "Prosegue la rigenerazione del nostro paese" - È stata inaugurata ieri alla presenza dei cittadini l'area Fitness di Volturara Irpina, una palestra all’aperto intitolata alla memoria di Almerindo Mele. L’area, situata in una zona dove un tempo si trovavano i prefabbricati post-terremoto, è stata completamente recuperata e trasformata in uno... (Avellinotoday.it)