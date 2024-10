Manovra, Turco (M5s): “Governo Meloni torna all’austerità, tradite le promesse su tasse e pensioni” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mario Turco, vicepresidente e senatore del Movimento 5 stelle, ha risposto alle domande di Fanpage.it sulla Manovra del governo Meloni e ha sottolineato soprattutto un punto: l'esecutivo ha rinunciato a superare la legge Fornero, ad abbassare le tasse e ad aumentare le pensioni minime a mille euro. "I prossimi sette anni saranno anni difficili per gli italiani", ha commentato. Fanpage.it - Manovra, Turco (M5s): “Governo Meloni torna all’austerità, tradite le promesse su tasse e pensioni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mario, vicepresidente e senatore del Movimento 5 stelle, ha risposto alle domande di Fanpage.it sulladel governoe ha sottolineato soprattutto un punto: l'esecutivo ha rinunciato a superare la legge Fornero, ad abbassare lee ad aumentare le pensioni minime a mille euro. "I prossimi sette anni saranno anni difficili per gli italiani", ha commentato.

