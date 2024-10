Manovra non solo banche | dei 35 miliardi previsti una parte arriva da slot e giochi Cangianelli Egp | Basta proroghe delle concessioni servono nuove regole per fermare l’illegalità online

Manovra, non solo banche: dei 3,5 miliardi previsti, una parte arriva da slot e giochi. Cangianelli (Egp): «Basta proroghe delle concessioni, servono nuove regole per fermare l’illegalità online» (Di giovedì 17 ottobre 2024) È la cifra più citata in questi giorni di Manovra: 3,5 miliardi di euro da banche e assicurazioni, lo 0,168% del Pil. In realtà, una parte di quel tesoretto che il governo punta a incassare e a dirottare sulla sanità deriva anche dalle «concessioni sui giochi». La dicitura è inserita nelle pieghe del Documento programmatico di Bilancio. Il presidente di Egp-Fipe – associazione di categoria del settore del gioco pubblico – stima in circa 400 milioni in contributo che arriverà dal comparto. A Open, Emmanuele Cangianelli spiega: «Le risorse dei giochi che finiscono in Manovra sono composte essenzialmente da due contenuti. Uno è la forzosa ed ennesima proroga delle concessioni per bingo, slot e scommesse, l’altro è la stabilizzazione della quarta estrazione del lotto, del superenalotto e dei giochi correlati». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) È la cifra più citata in questi giorni di: 3,5di euro dae assicurazioni, lo 0,168% del Pil. In realtà, unadi quel tesoretto che il governo punta a incassare e a dirottare sulla sanità deriva anche dalle «sui». La dicitura è inserita nelle pieghe del Documento programmatico di Bilancio. Il presidente di Egp-Fipe – associazione di categoria del settore del gioco pubblico – stima in circa 400 milioni in contributo che arriverà dal comparto. A Open, Emmanuelespiega: «Le risorse deiche finiscono insono composte essenzialmente da due contenuti. Uno è la forzosa ed ennesima prorogaper bingo,e scommesse, l’altro è la stabilizzazione della quarta estrazione del lotto, del superenalotto e deicorrelati».

