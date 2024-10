Maltempo in Toscana: strade e stazione allagate a Siena. Rovesci dalla Lunigiana all’entroterra di Grosseto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Maltempo che sta interessando la Toscana ha colpito duramente Siena nel tardo pomeriggio di oggi, 17 ottobre 2024. Dopo la forte precipitazione che si è abbattuta sulla città, la stazione ferroviaria è stata completamente allagata, inondati di acqua i binari e i sottopassi L'articolo Maltempo in Toscana: strade e stazione allagate a Siena. Rovesci dalla Lunigiana all’entroterra di Grosseto proviene da Firenze Post. .com - Maltempo in Toscana: strade e stazione allagate a Siena. Rovesci dalla Lunigiana all’entroterra di Grosseto Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilche sta interessando laha colpito duramentenel tardo pomeriggio di oggi, 17 ottobre 2024. Dopo la forte precipitazione che si è abbattuta sulla città, laferroviaria è stata completamente allagata, inondati di acqua i binari e i sottopassi L'articoloindiproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Diretta maltempo in Toscana - pioggia forte e allagamenti. Criticità nel Senese - Firenze, 17 ottobre 2024 – Il maltempo è arrivato. Si ricorda che l’allerta meteo è in corso fino alle ore 07 di venerdì 18 ottobre. Come previsto nel pomeriggio dalla Sala operativa della Protezione civile regionale che ha emesso una allerta meteo arancione per temporali forti e rischio idrogeologico, nel tardo pomeriggio è iniziata a cadere pioggia forte in diverse zone della Toscana. (Lanazione.it)

Maltempo - morto 75enne nel Genovese. Allerta arancione in Liguria - Emilia Romagna - Toscana - Allerta arancione anche in Emilia-Romagna e Toscana occidentale. . In particolare, è arancione l'allerta per tutta la Liguria, salvo i bacini grandi della zona A (provincia di Imperia) dove resta gialla. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse - che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate ... (Tg24.sky.it)

Maltempo in Liguria e Toscana : allerta arancione in vigore e disagi nei trasporti - Situazione in Toscana: codice arancione e misure preventive Anche in Toscana le autorità si preparano ad affrontare le conseguenze di un maltempo che si annuncia in crescita. In aggiunta, un codice giallo è stato annunciato per il rischio idraulico del reticolo principale, interessando le province di Pisa, Livorno e Grosseto, dove si prevede un aumento dell’intensità delle precipitazioni. (Gaeta.it)