Maltempo Il Bosco in Rosa al Bosco di Capodimonte rinviato al 26 ottobre

Rinviata la quinta edizione de "Il Bosco in Rosa", la passeggiata che ogni anno colora i viali del Real Bosco di Capodimonte. Appuntamento rimandato per la quinta edizione de "Il Bosco in Rosa", la passeggiata che ogni anno colora i viali del Real Bosco di Capodimonte. Una manifestazione tutta al femminile in cui gli uomini

