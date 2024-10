Maltempo, allerta meteo arancione in 2 regioni. Oggi scuole chiuse a Genova, La Spezia e Savona (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Forti temporali al Nord e nel Centro Italia e piogge un po' ovunque. Causa ondata di Maltempo scatta Oggi, giovedì 17 ottobre, l'allerta meteo arancione in due regioni. Sarà invece gialla in 7. Intanto, dopo l'esondazione ieri di alcuni torrenti, scuole chiuse in tre città della Liguria – Genova, La Spezia e Savona L'articolo Maltempo, allerta meteo arancione in 2 regioni. Oggi scuole chiuse a Genova, La Spezia e Savona proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Forti temporali al Nord e nel Centro Italia e piogge un po' ovunque. Causa ondata discatta, giovedì 17 ottobre, l'in due. Sarà invece gialla in 7. Intanto, dopo l'esondazione ieri di alcuni torrenti,in tre città della Liguria –, LaL'articoloin 2, Laproviene da Webmagazine24.

