Lo strano caso del cane sulla cima della Piramide di Giza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cosa ci fa un cane sulla punta della Grande Piramide di Giza? È la domanda che si è posto Alex Lang, un climber che, durante il suo volo in parapendio su uno dei monumenti più famosi dell'Egitto, ha notato una presenza "scodinzolante" sulla cima dell'antica costruzione. Il cane sulla cima Europa.today.it - Lo strano caso del cane sulla cima della Piramide di Giza Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cosa ci fa unpuntaGrandedi? È la domanda che si è posto Alex Lang, un climber che, durante il suo volo in parapendio su uno dei monumenti più famosi dell'Egitto, ha notato una presenza "scodinzolante"dell'antica costruzione. Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mistero e sconcerto in Egitto : c’è un cane in cima alla Piramide di Giza - come ci è arrivato? [VIDEO] - E ancora c’è chi pensa che qualche burlone lo abbia portato lì in qualche modo, forse solo per fare uno scherzo, lasciandolo poi crudelmente sulla cima della piramide. com/flxq9oxgiQ — Collin Rugg (@CollinRugg) October 16, 2024 Qualcuno ha pensato ad un passaggio segreto, che di certo non mancavano nelle piramidi egizie, che il simpatico quadrupede avrebbe trovato. (Dayitalianews.com)

C’è un cane in cima alla Grande Piramide di Giza : è giallo su come ci sia arrivato – VIDEO - La notizia, rilanciata su X da Collin Rugg, ha fatto il giro del web in un batter d’occhio, scatenando un’ondata di stupore e incredulità. The man who filmed the incident from his powered paraglider says the dog was barking at birds. NEW: Dog spotted hanging out on the top of the Great Pyramid of Giza in Egypt. (Ilfattoquotidiano.it)