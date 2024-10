LIVE Perugia-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: le campionesse d’Italia vogliono agganciare Milano! (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:15 Conegliano questa sera sarà chiamata a rispondere al successo di Milano di ieri, le lombarde al momento sono in testa alla classifica con 3 vittorie e 9 punti, oggi le Pantere avranno l’occasione per pareggiare la situazione. 20:12 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Conegliano, match valido per l’anticipo della tredicesima giornata della Serie A di volley femminile 2024-2025. Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Conegliano, match valido per l’anticipo della tredicesima giornata della Serie A di volley femminile 2024-2025. Il Campionato più bello e competitivo al Mondo sta ormai entrando nel vivo, questa sera le campionesse d’Italia se la vedranno con una delle neo-promosse. Oasport.it - LIVE Perugia-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: le campionesse d’Italia vogliono agganciare Milano! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:15questa sera sarà chiamata a rispondere al successo didi ieri, le lombarde al momento sono in testa alla classifica con 3 vittorie e 9 punti, oggi le Pantere avranno l’occasione per pareggiare la situazione. 20:12 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per l’anticipo della tredicesima giornata della Serie A di2024-2025. Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per l’anticipo della tredicesima giornata della Serie A di2024-2025. Il Campionato più bello e competitivo al Mondo sta ormai entrando nel vivo, questa sera lese la vedranno con una delle neo-promosse.

Conegliano ha vinto gli ultimi 6 scontri diretti contro Perugia e anche questa sera partirà con tutti i favori del pronostico, le Pantere dovranno stare attente a non subire un ritmo di gioco sicuramente più basso rispetto a quello a cui sono solitamente abituate.

Si anticipa l'ultima giornata del girone di andata, così da consentire al club veneto di partecipare al Mondiale per Club in programma a dicembre.

