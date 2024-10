LIVE – Olimpia Milano-Zalgiris 60-33, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris, sfida valida come 4^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Secondo appuntamento settimanale con un turno molto importante per gli uomini di coach Messina, che martedì hanno rimediato una brutta sconfitta esterna sul campo dell’Olympiacos, in una partita che ha visto i greci sempre in controllo, mentre i meneghini hanno alternato qualche sprazzo positivo a periodi completamente negativi. Di fronte c’è la squadra di coach Trinchieri, che è riuscita a strappare una vittoria molto sofferta sul campo della Virtus Bologna, rappresentando quindi un’avversaria tutt’altro che da sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 17 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 4^ giornata dell’di. Secondo appuntamento settimanale con un turno molto importante per gli uomini di coach Messina, che martedì hanno rimediato una brutta sconfitta esterna sul campo dell’Olympiacos, in una partita che ha visto i greci sempre in controllo, mentre i meneghini hanno alternato qualche sprazzo positivo a periodi completamente negativi. Di fronte c’è la squadra di coach Trinchieri, che è riuscita a strappare una vittoria molto sofferta sul campo della Virtus Bologna, rappresentando quindi un’avversaria tutt’altro che da sottovalutare. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 17 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 60-33 - Eurolega basket in DIRETTA : vola l’EA7 nel terzo quarto - E c’è un altro timeout di Trinchieri dopo quattro minuti di secondo periodo. E di quei tre falli Dunston ne ha già commessi due. 20:30 Squadre in campo, ci siamo! 20:28 QUINTETTI – MILANO: Dimitrijevic, Leday, Ricci, Shields, Mirotic; ZALGIRIS: Giedraitis, Sirvydis, Mitchell, Ulanovas, Dunston 20:25 In corso ora la presentazione delle due squadre, si avvicina il momento della palla a due. (Oasport.it)

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 48-31 - Eurolega basket in DIRETTA : inizia il terzo quarto - 30. 21:26 Giornata molto ricca in chiave italiana per le Coppe europee. In linea generale, il primo confronto è arrivato nell’annata 1985-1986, quando c’erano da una parte Dino Meneghin e dall’altra Arvydas Sabonis. 21-17 1/2 Birutis. 0-2 Primi due punti in transizione dello Zalgiris, particolare che a farlo sia Dunston, sin dai tempi di Varese non conosciuto esattamente per questo. (Oasport.it)

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 48-31 - Eurolega basket in DIRETTA : secondo quarto spettacolo dell’EA7 - Bolmaro sugli scudi - 48-28 Ennesimo Mirotic! 46-28 Lo Zalgiris riesce a far girar palla e stavolta arriva la realizzazione di Smailagic. 20:30 Squadre in campo, ci siamo! 20:28 QUINTETTI – MILANO: Dimitrijevic, Leday, Ricci, Shields, Mirotic; ZALGIRIS: Giedraitis, Sirvydis, Mitchell, Ulanovas, Dunston 20:25 In corso ora la presentazione delle due squadre, si avvicina il momento della palla a due. (Oasport.it)