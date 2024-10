LIVE Galatasaray-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: servono punti in Turchia (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE In Champions League, la musica sembra differente. Roma protagonista di un cammino immacolato, a partire dal doppio confronto preliminare che ha visto le giallorosse arginare con facilità le svizzere del Servette sino alla vittoria preziosissima nella gara inaugurale del girone A, contro le tedesche terribili del Wolfsburg per 1-0. L’impegno col Galatasaray non è sottovalutabile e rappresenta un test da superare a pieni voti, per aumentare notevolmente le chance di qualificazione ai quarti. Le campionesse d’Italia in carica hanno, sin qui, reso al di sotto delle aspettative in campionato. Le nove lunghezze di distacco dalla Juventus capolista (dopo sole 6 giornate) pesano sulla valutazione in avvio di stagione. Oasport.it - LIVE Galatasaray-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: servono punti in Turchia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIn, la musica sembra differente.protagonista di un cammino immacolato, a partire dal doppio confronto preliminare che ha visto le giallorosse arginare con facilità le svizzere del Servette sino alla vittoria preziosissima nella gara inaugurale del girone A, contro le tedesche terribili del Wolfsburg per 1-0. L’impegno colnon è sottovalutabile e rappresenta un test da superare a pieni voti, per aumentare notevolmente le chance di qualificazione ai quarti. Le campionesse d’Italia in carica hanno, sin qui, reso al di sotto delle aspettative in campionato. Le nove lunghezze di distacco dalla Juventus capolista (dopo sole 6 giornate) pesano sulla valutazione in avvio di stagione.

Dove vedere in tv Galatasaray-Roma - Champions League calcio femminile : orario - programma - streaming

Giovedì 17 ottobre Ore 18. Giocare in Turchia, dal punto di vista emotivo, non è mai semplice e le capitoline dovranno subito calarsi nella parte. Domani, giovedì 17 ottobre (ore 18. 45 sul campo dell'Atatürk Olimpiyat Stadyumu di Istanbul e valida per il Gruppo A della Champions League di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta streaming da ...

