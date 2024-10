L'inchiesta sugli ultrà a San Siro: fermato il "vice" di Luca Lucci per un tentato omicidio nel 2019 (Di giovedì 17 ottobre 2024) È arrivata ad individuare anche i presunti responsabili di un tentato omicidio del 2019 , avvenuto in pieno centro a Milano, l’inchiesta della Procura che più di due settimane fa, con un maxi blitz di polizia e guardia di finanza, ha portato a 19 arresti tra vertici e sodali ultrà milanisti e interisti . Indagine che con un nuovo fermo , eseguito dalla squadra mobile, ha portato alla luce una Feedpress.me - L'inchiesta sugli ultrà a San Siro: fermato il "vice" di Luca Lucci per un tentato omicidio nel 2019 Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) È arrivata ad individuare anche i presunti responsabili di undel, avvenuto in pieno centro a Milano, l’della Procura che più di due settimane fa, con un maxi blitz di polizia e guardia di finanza, ha portato a 19 arresti tra vertici e sodalimilanisti e interisti . Indagine che con un nuovo fermo , eseguito dalla squadra mobile, ha portato alla luce una

Arrestato il braccio destro del capo ultrà del Milan : Daniele Cataldo è accusato di un tentato omicidio del 2019 - Daniele Cataldo è stato arrestato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli del 12 aprile 2019. Il 52enne è braccio destro di Luca Lucci, il capo ultrà del Milan già in carcere dal 30 settembre e anche lui indagato per l'agguato.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Inchiesta ultras - fermato per tentato omicidio Cataldo uomo di fiducia di Luca Lucci - Tuttosport scrive che ora “la Commissione presieduta da Chiara Colosimo potrà ora analizzare le oltre 630 pagine dell’indagine sulle infiltrazioni criminali nel mondo degli ultras delle curve di Inter e Milan portata avanti dal gip Santoro e i pm Storari e Ombra che il 30 settembre scorso ha portato all’arresto di 19 persone (16 in carcere, 3 ai domiciliari), azzerando così i vertitici delle due ... (Ilnapolista.it)

Calcio : tentato omicidio Anghinelli - ultrà fermato 'tradito' da moglie e telecamere - Se altri sono ancora ricercati, per il tentato omicidio è indagato anche Luca Lucci, presunto mandante, tra gli arrestati dell'inchiesta 'Doppia curva' che ha azzerato i direttivi delle curve milanesi per presunti legami con la criminalità organizzata. Contro Daniele Cataldo, uomo di rilievo della curva Sud del Milan fermato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, ci sono anche questi due ... (Liberoquotidiano.it)