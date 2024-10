"Li elimineremo tutti". Così Israele ha ucciso i suoi nemici (Di giovedì 17 ottobre 2024) Negli ultimi mesi le Idf e il Mossad sono riusciti a eliminare i principali nemici di Israele, tra alti comandanti e leader politici, infliggendo un durissimo colpo ad Hamas ed Hezbollah Ilgiornale.it - "Li elimineremo tutti". Così Israele ha ucciso i suoi nemici Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Negli ultimi mesi le Idf e il Mossad sono riusciti a eliminare i principalidi, tra alti comandanti e leader politici, infliggendo un durissimo colpo ad Hamas ed Hezbollah

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia-Israele - Rondine va in campo. Messaggio alla Nazionale : “Gli avversari non sono nemici” - “Il conflitto è dato in natura. “Vi invitiamo a incontrarci a Rondine, luogo “terzo” ed equi-coinvolto, includendo anche le scuole, le categorie economiche e civili, in un vero spirito di condivisione” conclude la nota del presidente di Rondine. Rondine semplicemente non può che essere la naturale alleata dello sport, il luogo dove si vive (e si gioca!) come avversari, mai come nemici. (Lanazione.it)

Partita Italia-Israele. Lettera aperta di Rondine : “Avversari sì - nemici mai” - Inoltre, vista la nostra quotidiana esperienza nel dialogo interreligioso, invitiamo anche i rappresentanti delle comunità ebraiche, musulmane e cristiane, quest’ultima nella persona dell’arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba. Rondine non interviene perché è coinvolto uno Stato o un altro. In tal senso, ci uniamo a tutte le istituzioni coinvolte a vario titolo nella prossima partita, e invitiamo ... (Lanazione.it)

7 ottobre - al via le celebrazioni in Israele - Herzog : “Sosteneteci contro i nemici” - . l 7 ottobre 2023 lascia una cicatrice sull'umanità, una cicatrice sulla faccia della Terra" ha dichiarato il presidente di Israele, sottolineando la necessità dell'impegno di tutti affinché Israele riesca a sconfiggere i suoi nemici L'articolo 7 ottobre, al via le celebrazioni in Israele, Herzog:. (Ildifforme.it)