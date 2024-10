La Zeza di Mercogliano protagonista all’Oslo Impro Festival (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Zeza di Mercogliano continua il suo viaggio di successo nel panorama internazionale. Dopo l’entusiasmante partecipazione al Columbus Day di New York e in vista dell’inizio delle prove ufficiali per la Zeza 2025, la compagnia vola ad Oslo per prendere parte all‘Oslo Impro Festival, il Festival Internazionale del Teatro di Improvvisazione, che si svolge dal 12 al 19 ottobre nella capitale norvegese. L’evento accoglie performers e compagnie teatrali da tutto il mondo, offrendo workshop dedicati e numerosi spettacoli, confermandosi come una vetrina imperdibile per l’arte dell’Improvvisazione teatrale. Anteprima24.it - La Zeza di Mercogliano protagonista all’Oslo Impro Festival Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadicontinua il suo viaggio di successo nel panorama internazionale. Dopo l’entusiasmante partecipazione al Columbus Day di New York e in vista dell’inizio delle prove ufficiali per la2025, la compagnia vola ad Oslo per prendere parte all‘Oslo, ilInternazionale del Teatro divvisazione, che si svolge dal 12 al 19 ottobre nella capitale norvegese. L’evento accoglie performers e compagnie teatrali da tutto il mondo, offrendo workshop dedicati e numerosi spettacoli, confermandosi come una vetrina imperdibile per l’arte dell’vvisazione teatrale.

