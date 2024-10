Ilrestodelcarlino.it - La terza maglia lilla con il Pescara: "Per la lotta ai tumori al seno"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Domani sera la Spal affronterà ilcon un’inedita divisa. Il colore dellapuò fare storcere il naso ai puristi, ma stavolta il motivo è tra i più nobili in assoluto. Il coloreè infatti un omaggio all’Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al. La campagna, dal claim ‘Just a Moment’, invita a prendersi un momento per fermarsi e riflettere sull’importanza della salute. In un mondo frenetico, fermarsi per prevenire è un gesto di consapevolezza e forza. Il messaggio è rafforzato dall’immagine di una figura nitida e ferma al centro di una piazza, mentre tutto intorno è in continuo movimento, rappresentando l’importanza di prendersi cura di sé. Il nuovo Third Kit 2024-25, realizzato in collaborazione con Macron, è caratterizzato da un design con motivi geometrici ispirati agli anni Novanta.