La Ternana vede il sereno | Pagati tutti gli stipendi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) di Augusto Austeri TERNI Un ulteriore importante segnale cheattendevano dalla nuova proprietà. La società rossoverde comunica infatti "di aver ottemperato alle scadenze federali previste per oggi (ieri, n.d.r.), 16 ottobre, degli emolumenti e relativi contributi". La nota ufficiale è accompagnata da una dichiarazione di Stefano D’Alessandro: "Quella di oggi – afferma il presidente – per laCalcio S.p.A., è un’altra giornata di primaria importanza verso la "normalizzazione" sotto il profilo economico e finanziario. Ora,insieme, mettiamo testa e cuore sui prossimi impegni di campionato. Forza Fere!". Dunque, si rafforza la tendenza aldopo le vicissitudini del mese scorso, culminate, prima del passaggio di proprietà, con il mancato pagamento Irpef in scadenza il 16 settembre che porterà a una penalizzazione in classifica.