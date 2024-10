Ilfattoquotidiano.it - La lunga notte di Gjader. In Albania anche la commissione d’asilo: ecco perché è una gara contro il tempo (e i giudici di Roma)

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Quella tra giovedì e venerdì potrebbe essere ricordata come ladel diritto. Per la dozzina di richiedenti trattenuti nel centro albanese di, infatti, non stiamo pagando solo i costi della nave da 80 metri della Marina, mala trasferta, taciuta, dellaprefettizia diper l’esame delle domande. Che, hanno scoperto oggi i parlamentari italiani entrati nel centro, è già all’opera nonostante il trattenimento dei richiedenti debba ancora essere convalidato daicompetenti, quelli del Tribunale di. Una prassi che il governo sta spingendoin in Italia, ma che per i 12 rinchiusi inpotrebbe fare la differenza già nelle prossime ore.