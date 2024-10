La Bce taglia per la terza volta i tassi: “Il processo disinflazionistico è ben avviato” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto come previsto. La Bce taglia ancora di 25 punti base, terza sforbiciata da giugno. Il calo dell’inflazione e le preoccupazioni sulla tenuta dell’economia (a cominciare da quella tedesca) hanno spinto Lagarde & Co ad accelerare lo stop di anni di politica restrittiva. La presidente, in conferenza stampa, ha parlato di “un atterraggio morbido” e ha definito un ulteriore inasprimento delle barriere commerciali "un rischio al ribasso" per le prospettive di crescita. Dalla riunione in Slovenia, vicino a Lubiana, è arrivata la riduzione oggi di 25 punti base i tassi di interesse, portandoli a 3,25%. Il "processo disinflazionistico è ben avviato", ha dichiarato l'Eurotower, evidenziando come l'inflazione nell'Eurozona sia scesa all'1,7% a settembre, al di sotto dell'obiettivo del 2%. Panorama.it - La Bce taglia per la terza volta i tassi: “Il processo disinflazionistico è ben avviato” Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tutto come previsto. La Bceancora di 25 punti base,sforbiciata da giugno. Il calo dell’inflazione e le preoccupazioni sulla tenuta dell’economia (a cominciare da quella tedesca) hanno spinto Lagarde & Co ad accelerare lo stop di anni di politica restrittiva. La presidente, in conferenza stampa, ha parlato di “un atterraggio morbido” e ha definito un ulteriore inasprimento delle barriere commerciali "un rischio al ribasso" per le prospettive di crescita. Dalla riunione in Slovenia, vicino a Lubiana, è arrivata la riduzione oggi di 25 punti base idi interesse, portandoli a 3,25%. Il "è ben", ha dichiarato l'Eurotower, evidenziando come l'inflazione nell'Eurozona sia scesa all'1,7% a settembre, al di sotto dell'obiettivo del 2%.

