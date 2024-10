Juventus, nessun rilievo da Deloitte sul bilancio consolidato al 30 giugno (Di giovedì 17 ottobre 2024) nessun rilievo da parte di Deloitte per quanto riguarda il bilancio consolidato della Juventus al 30 giugno 2024. Ad annunciarlo, riporta Tuttosport oggi in edicola, è la stessa società di revisione, che nel dettaglio ha chiarito come la rendicontazione fornisca “una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa”. Il comunicato prosegue: “Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della Juventus, costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 30 giugno 2024, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio e dalle note al bilancio che includono le informazioni rilevanti sui principi contabili applicati”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)da parte diper quanto riguarda ildellaal 302024. Ad annunciarlo, riporta Tuttosport oggi in edicola, è la stessa società di revisione, che nel dettaglio ha chiarito come la rendicontazione fornisca “una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa”. Il comunicato prosegue: “Abbiamo svolto la revisione contabile deldella, costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al 302024, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l’esercizio e dalle note alche includono le informazioni rilevanti sui principi contabili applicati”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Bilancio Juventus 2023/24 - nessun rilievo dal revisore Deloitte : la relazione - I conti in rosso della Juve L’analisi si è basata sul bilancio della Juventus consolidato al 30 giugno 2024 approvato a fine settembre dal Cda bianconero, nel quale si dichiarava una perdita di esercizio di 199,2 milioni di euro, portando la società a chiudere in conti in rosso per il settimo anno di fila. (Quifinanza.it)