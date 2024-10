Innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale: premiati studenti e imprese (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è svolta ieri, 16 ottobre, in Camera di Commercio a Treviso la cerimonia di premiazione di studenti e imprese nell’ambito del Premio Innovazione sociale e sviluppo e del concorso di idee per la responsabilità sociale d’impresa e la sostenibilità. «Con orgoglio, posso dire» riferisce il Trevisotoday.it - Innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale: premiati studenti e imprese Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è svolta ieri, 16 ottobre, in Camera di Commercio a Treviso la cerimonia di premiazione dinell’ambito del Premioe sviluppo e del concorso di idee per lad’impresa e la. «Con orgoglio, posso dire» riferisce il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

NWG Italia è intervenuta al Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale 2024 - NWG Italia è intervenuta oggi al dibattito che si è svolto a conclusione del Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale, che si è tenuto dal 9 all'11 ottobre, all'Università Bocconi di Milano. Tale partnership di successo rientra a pieno titolo nella mission di NWG e si concretizza nel proprio modello aziendale, sostenibile e di lungo termine. (Liberoquotidiano.it)

Tre giorni per ‘sfidare le contraddizioni’ - torna ‘Salone Csr e innovazione sociale’ - (Adnkronos) – Tre giorni di tempo per sfidare le contraddizioni. Da oggi fino a venerdì 11 ottobre, Milano torna ad essere la capitale italiana della sostenibilità con la dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)

Tre giorni per ‘sfidare le contraddizioni’ - torna ‘Salone Csr e innovazione sociale’ - L'appuntamento, che coinvolge quest’anno più di 500 relatori e oltre 270 organizzazioni […]. In programma da oggi all'11 ottobre a Milano Tre giorni di tempo per sfidare le contraddizioni. Da oggi fino a venerdì 11 ottobre, Milano torna ad essere la capitale italiana della sostenibilità con la dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale. (Sbircialanotizia.it)