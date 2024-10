Lanazione.it - Il nipote della donna uccisa a Chiesanuova bloccato dai carabinieri

(Di giovedì 17 ottobre 2024) San Casciano Val di Pesa, 17 ottobre 2024 – E’ statoildi Laura Frosecchi, laa colpi di arma da fuoco nel suo negozio a, frazione di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze. Il giovane sembra fosse barricato in casa. Segui gli aggiornamenti in diretta Su di lui si sono subito concentrate le ricerche degli uomini dell’Arma dopo l’omicidio avvenuto in tarda mattinata a colpi di pistola. Alcuni testimoni lo avrebbero anche indicato ai. Ihanno cercato il ragazzo freneticamente. C’era apprensione perché l'uomo era armato. Iavevano setacciato anche alcuni caseggiati vicini alla bottega. Il movente del gesto potrebbe essere da ricercare in dissidi familiari e la necessità di soldi da parte del