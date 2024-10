Il libro. “Gli italiani e i rischi naturali”: da Musumeci un manifesto contro il fatalismo. «La Protezione civile è prevenzione» (Di giovedì 17 ottobre 2024) È un manifesto “contro il fatalismo” il libro-intervista del ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare, Nello Musumeci, Gli italiani e i rischi naturali -Perché la prevenzione ci può salvare (Rubbettino), presentato oggi presso la Sala Zuccari del Senato, alla presenza, tra gli altri del presidente, Ignazio La Russa. Scritto insieme al giornalista Giuseppe Caporale, che ha partecipato alla presentazione, moderata dalla collega del Sole24ore Manuela Perrone, il volume “nasce dall’esigenza di dire – ha spiegato il ministro – che la Protezione civile, nella sua complessità, non è intervento nell’emergenza, ma soprattutto prevenzione”, che invece è stata ”trascurata” per troppo tempo. Secoloditalia.it - Il libro. “Gli italiani e i rischi naturali”: da Musumeci un manifesto contro il fatalismo. «La Protezione civile è prevenzione» Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È unil” il-intervista del ministro per lae le politiche del Mare, Nello, Glie i-Perché laci può salvare (Rubbettino), presentato oggi presso la Sala Zuccari del Senato, alla presenza, tra gli altri del presidente, Ignazio La Russa. Scritto insieme al giornalista Giuseppe Caporale, che ha partecipato alla presentazione, moderata dalla collega del Sole24ore Manuela Perrone, il volume “nasce dall’esigenza di dire – ha spiegato il ministro – che la, nella sua complessità, non è intervento nell’emergenza, ma soprattutto”, che invece è stata ”trascurata” per troppo tempo.

