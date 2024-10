Guardie e ladri come nei film: rocambolesco arresto dei Carabinieri questa mattina in provincia di Latina (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proprio come accade nei film o in tv: scene da film si sono verificate questa mattina ad Aprilia, in zona Largo dello Sport, dove due uomini sono stati catturati dai Carabinieri dopo aver commesso un furto in pieno giorno in un appartamento al primo piano di una palazzina. arresto in Diretta Grazie alle Telecamere di Sicurezza Il proprietario, lontano dall’abitazione, ha notato i ladri entrare grazie alle telecamere di sicurezza e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Le telecamere, attivatesi al primo movimento sospetto, hanno permesso un intervento tempestivo. Tre pattuglie sono intervenute sul luogo verso le 10.30, sorprendendo i ladri mentre cercavano di fuggire dalle scale. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Proprioaccade neio in tv: scene dasi sono verificatead Aprilia, in zona Largo dello Sport, dove due uomini sono stati catturati daidopo aver commesso un furto in pieno giorno in un appartamento al primo piano di una palazzina.in Diretta Grazie alle Telecamere di Sicurezza Il proprietario, lontano dall’abitazione, ha notato ientrare grazie alle telecamere di sicurezza e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Le telecamere, attivatesi al primo movimento sospetto, hanno permesso un intervento tempestivo. Tre pattuglie sono intervenute sul luogo verso le 10.30, sorprendendo imentre cercavano di fuggire dalle scale.

