GP Australia di MotoGP in tv, dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una sola settimana di sosta per la MotoGP prima di tuffarsi in una tripletta di impegni che porta al tramonto della stagione 2024. Il paddock, dopo la pausa post Giappone, si sposta infatti a Melbourne per il GP d’Australia di Phillip Island dove la lotta per il titolo mondiale, leggasi Martin contro Bagnaia, entra nel vivo verso le ultime pagine del capitolo conclusivo della storia. MotoGP nella terra dei canguri Come in un libro avvincente, il capitolo numero 17 della MotoGP 2024 è “la terra dei canguri”. Sì, perché il paddock si sposta a Melbourne, sul circuito di Phillip Island per la quartultima prova del campionato iridato ancora apertissimo. Da una Jorge Martin, dall’altra Francesco Bagnaia, divisi solo da 10 punti. Quifinanza.it - GP Australia di MotoGP in tv, dove seguire in streaming qualifiche, Sprint e gara Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una sola settimana di sosta per laprima di tuffarsi in una tripletta di impegni che porta al tramonto della stagione 2024. Il paddock, dopo la pausa post Giappone, si sposta infatti a Melbourne per il GP d’di Phillip Islandla lotta per il titolo mondiale, leggasi Martin contro Bagnaia, entra nel vivo verso le ultime pagine del capitolo conclusivo della storia.nella terra dei canguri Come in un libro avvincente, il capitolo numero 17 della2024 è “la terra dei canguri”. Sì, perché il paddock si sposta a Melbourne, sul circuito di Phillip Island per la quartultima prova del campionato iridato ancora apertissimo. Da una Jorge Martin, dall’altra Francesco Bagnaia, divisi solo da 10 punti.

Orari tv MotoGp Australia - dove e quando vedere il Gran premio di Phillip Island - L’iride è invece l’ossessione di Martin, che lo brama, lo desidera, lo rincorre da anni e si sente veloce per farcela, anche se a livello di gestione pressione ha dovuto imparare in fretta, a maggior ragione dopo la sconfitta di un anno fa. Telecronache di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e di Guido Meda e Mauro Sanchini per la MotoGp. (Sport.quotidiano.net)

