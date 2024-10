Anteprima24.it - Giornata Missionaria Mondiale 2024: le iniziative nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFervono,di, i preparativi per la(GMM) del 20 ottobre. L’equipe del Centro Missionario Diocesano, anche quest’anno, coordina il servizio di animazionesuggerito dalla CEI, in un imprescindibile dinamismo al quale ogni battezzato è chiamato. “Alla vigilia del Giubileo della Speranza, il Santo Padre ci esorta a riscoprirci pellegrini-missionari di speranza. – ha osservato il Direttore dell’Ufficio diocesano per la promozione della Cooperazionetra le Chiese, Don Marco Raimondo– Il ruolo di tutte le nostre comunità è centrale. Sentendo una sana inquietudine, nessun battezzato può esimersi dal fare posto a tavola. Una tavola non condivisa non è una tavola cristiana.