Notizie.com - Frane, allagamenti e disagi, il maltempo si abbatte sulla Liguria e sul nord Italia: ancora 5 giorni di nubifragi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Sono previsti 5dicon precipitazioni intense ine su tutto il: allerta massima., trasporti fermi, strade chiuse e bimbi in pericolo nella loro stessa scuola. Si è abbattuto sul, ed in primis, nel modo peggiore possibile il. Ore di apprensione che diverranno giornate intere. Ilsie sul, è allerta massima (ANSA FOTO) – Notizie.comPer quasi un’intera settimana i temporali non daranno tregua alla regione. “Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, segue con apprensione la grave situazione determinata dal che ha colpito lae alcune province del