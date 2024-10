Ilnapolista.it - Fognini su Instagram: “Io sportivo residente in Italia”, frecciata ai monegaschi Sinner, Berrettini e Musetti

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)su: “Ioin”, evidente. Fabiooggi ha pubblicato una storia suin cui mostra la busta verde dell’Agenzia delle Entrate e scrive: “Salve, io cittadinono.in”. Fa sapere che lui le tasse le paga in. Evidenteche hanno la residenza a Montecarlo.: «Non cambio residenza, resto a Montecarlo» (gennaio 2024)ha vito gli Australian Open ed è diventato un eroe, forse un super eroe, come ha detto Tomba, ma non si dimentica il fatto che lui abbia la residenza a Montecarlo e che non paghi le tasse in