Dovbyk e Dybala, solo pretattica per Roma-Inter? La situazione

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Negli ultimi giorni in vista disi sta parlando dei presunti problemi fisici per Arteme Paulo. Con i due attaccanti che, tuttavia, si stanno allenando regolarmente in gruppo. Soltantoin vista della sfida di domenica? DUBBI E ALLENAMENTI – Dopo le notizie su Paulo degli scorsi giorni, oggi i tifosi della hanno sudato freddo in vista della sfida di domenica allo stadio Olimpico contro l’. Il motivo è legato ad Artem, rientrato dagli impegni con l’Ucraina apparentemente con un’infiammazione al ginocchio. Un presunto problema che ha portato nella giornata di oggi a parlare di una sua assenza per la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi. Ma, proprio come già successo per Paulo, anche l’ucraino ha smentito le voci allenandosi regolarmente in gruppo insieme ai compagni.