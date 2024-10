De Roon, disastro in cucina: fa impazzire tutti gli italiani così | VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) Marten de Roon, centrocampista olandese dell'Atalanta, ha pubblicato sui social un VIDEO dove fa ammattire gli amanti della cucina italiana Il centrocampista olandese dell'Atalanta, Marten de Roon, ha pubblicato un filmato divertente mentre cucina la pasta. Guarda il VIDEO postato sui suoi canali social, dove il giocatore della 'Dea' di Gian Piero Gasperini spezza gli spaghetti prima di metterli in pentola. Un sacrilegio vero e proprio Pianetamilan.it - De Roon, disastro in cucina: fa impazzire tutti gli italiani così | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Marten de, centrocampista olandese dell'Atalanta, ha pubblicato sui social undove fa ammattire gli amanti dellaitaliana Il centrocampista olandese dell'Atalanta, Marten de, ha pubblicato un filmato divertente mentrela pasta. Guarda ilpostato sui suoi canali social, dove il giocatore della 'Dea' di Gian Piero Gasperini spezza gli spaghetti prima di metterli in pentola. Un sacrilegio vero e proprio

