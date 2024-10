De Luca chiede al ministro Schillaci interventi urgenti per la sanità campana (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La sanità in Campania si trova al centro di un confronto tra il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Al termine di un incontro avvenuto a Napoli, nell’ambito del Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie , De Luca ha espresso la sua preoccupazione riguardo alle disparità di finanziamento e alla necessità di risolvere questioni strategiche che affliggono il sistema sanitario regionale. Il divario finanziario e il recupero delle risorse Durante l’incontro, De Luca ha evidenziato che la Campania ha attualmente un deficit di 200 milioni di euro rispetto alla media di spesa nazionale. Questa situazione mette a rischio la qualità dei servizi sanitari offerti nella regione. Gaeta.it - De Luca chiede al ministro Schillaci interventi urgenti per la sanità campana Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lain Campania si trova al centro di un confronto tra il presidente della Regione, Vincenzo De, e ildella Salute, Orazio. Al termine di un incontro avvenuto a Napoli, nell’ambito del Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie , Deha espresso la sua preoccupazione riguardo alle disparità di finanziamento e alla necessità di risolvere questioni strategiche che affliggono il sistema sanitario regionale. Il divario finanziario e il recupero delle risorse Durante l’incontro, Deha evidenziato che la Campania ha attualmente un deficit di 200 milioni di euro rispetto alla media di spesa nazionale. Questa situazione mette a rischio la qualità dei servizi sanitari offerti nella regione.

