Lanazione.it - Crisi della moda e politica. Il rebus dei sostegni: "Ancora nessuna misura"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) "L’urgenza è dare sostegno ai lavoratori e alle imprese". E’ il nucleo centrale di quanto emerso dall’assemblea comprensoriale promossa dalle unioni comunali del Pd del Cuoio. Presenti all’iniziativa i sindacati Cgil, Cisl e Uil, associazioni di categoria, gli assessori regionali Nardini e Marras, e il presidente del consiglio regionale Mazzeo. "Sono passati ormai diversi mesi da quando ad inizio 2024 si registravano i primi segnali di unastrutturale del comparto conciario, calzaturiero ma più in generale del settore– si legge in una nota – . Due guerre in corso, tensioni in Medio Oriente, ladel settore auto e un rallentamento dello sviluppoCina che rappresenta uno dei mercati più importanti per i beni di lusso". Ma non solo.