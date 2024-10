Consorzio Parmigiano Reggiano celebra i 90 anni, evento con Mattarella (Di giovedì 17 ottobre 2024) PARMA (ITALPRESS) – Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha celebrato il 90° anniversario della fondazione con una serata speciale al Teatro Regio di Parma alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’evento è stato anche un’occasione per presentare due importanti progetti che saranno punti di riferimento per il futuro del Consorzio: l’Archivio storico digitale e la nuova Identità sonora del Parmigiano Reggiano. col/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Consorzio Parmigiano Reggiano celebra i 90 anni, evento con Mattarella Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) PARMA (ITALPRESS) – Ildelhato il 90°versario della fondazione con una serata speciale al Teatro Regio di Parma alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio. L’è stato anche un’occasione per presentare due importanti progetti che saranno punti di riferimento per il futuro del: l’Archivio storico digitale e la nuova Identità sonora del. col/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

