Caterina Balivo | pare sia stata scelta la conduttrice che prenderà il suo posto

Siamo all'inizio della nuova stagione televisiva, ma sembra che La Volta Buona di Caterina Balivo fatichi ad appassionare i telespettatori. Nonostante i giochi telefonici e il cambio di scaletta (è sparita la parte dedicata alla cronaca), il programma si è assestato. Secondo BubinoBlog "se l'anno scorso c'era la scusante della novità, quest'anno ci sono ben pochi appigli per difendere i dati troppo bassi" e ancora: "Serena Bortone, dopo il rodaggio del primo anno, era riuscita ad alzare audience e qualità con Oggi è Un Altro Giorno. Con la Balivo e i suoi autori si sono fatti troppi passi indietro".

