Casa: "Alta Velocità cruciale per Parma" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cristiano Casa, candidato consigliere regionale per Fratelli d'Italia, ha accolto con favore le recenti dichiarazioni dell'ex ministro dei trasporti Pietro Lunardi, che ha sottolineato l'importanza dell'Alta Velocità per un territorio produttivo e strategico come Parma. Casa ha ribadito che la Parmatoday.it - Casa: "Alta Velocità cruciale per Parma" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Cristiano, candidato consigliere regionale per Fratelli d'Italia, ha accolto con favore le recenti dichiarazioni dell'ex ministro dei trasporti Pietro Lunardi, che ha sottolineato l'importanza dell'per un territorio produttivo e strategico comeha ribadito che la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Canoa velocità - Carlo Tacchini e Gabriele Casadei vincono il titolo italiano nel C2 1000 metri - 32, i quali superano l’Aeronautica Militare, seconda con Fabiano Palliola e Riccardo Baldan in 3. 22. 00, mentre completa il podio la Marina Militare con Agata Fantini e Giorgia Lacalamita, terze in 4. 42. 66, e Giorgia Lacalamita (Marina Militare), sul gradino più basso del podio in 4. 20. Nel K1 femminile successo di Elena Ricchiero (Fiamme Azzurre), prima in 4. (Oasport.it)

Canoa velocità - Tacchini/Casadei non si fermano : “I Mondiali di Milano - Los Angeles 2028 e il gap dai cinesi” - Come imposterete il 2025? Carlo Tacchini: “Dopo mesi di recupero, inizieremo da novembre a pensare al prossimo anno e al prossimo quadriennio. 5 e 2 secondi. Rispetto alla fotografia attuale dei vostri avversari a livello internazionale: cosa vi aspettate nelle gerarchie della vostra specialità? Carlo Tacchini: “Qualche equipaggio potrebbe apportare dei cambi, anche perché alcuni elementi ... (Oasport.it)

Parigi 2024 - Tacchini-Casadei d’argento nella canoa di velocità - Ora mi devo allenare in bicicletta perché avevo fatto un fioretto prima di partire che se fosse arrivata una medaglia avrei partecipato in bicicletta all’Eroica. “Siamo umili ma ambiziosi e già stiamo pensando ai Giochi di Los Angeles 2028 -aggiunge il numero uno della canoa italiana-. Per fortuna tutto è andato bene e siamo qui con questa splendida medaglia. (Seriea24.it)