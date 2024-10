Bullizzata al liceo ora scatta foto contro gli abusi. La storia di Taisia Fedele (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - “I vigliacchi sono loro, quelli che si nascondono dietro i cognomi altisonanti, dietro professioni importanti dei genitori, per cercare di distruggere chi ritengono possa essere migliore di loro. Perché il motivo per cui il bullo agisce è proprio quello: l'incapacità di essere come la sua vittima che casomai è piena di umanità, di progetti, di buoni sentimenti”. Inizia così il suo racconto Taisia Fedele, artista di 26 anni, con un passato da Bullizzata. La giovane, residente a Cassino, in questi giorni ha dato vita ad una mostra fotografica attraverso la quale racconta la sofferenza patita da adolescente. Studentessa del liceo classico 'Carducci' di Cassino per anni è stata presa di mira dai bulli che l'hanno portata quasi da impazzire. Un tormento che è terminato con l'arrivo della maturità ma che ha lasciato segni indelebili sulla sua anima. Agi.it - Bullizzata al liceo ora scatta foto contro gli abusi. La storia di Taisia Fedele Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - “I vigliacchi sono loro, quelli che si nascondono dietro i cognomi altisonanti, dietro professioni importanti dei genitori, per cercare di distruggere chi ritengono possa essere migliore di loro. Perché il motivo per cui il bullo agisce è proprio quello: l'incapacità di essere come la sua vittima che casomai è piena di umanità, di progetti, di buoni sentimenti”. Inizia così il suo racconto, artista di 26 anni, con un passato da. La giovane, residente a Cassino, in questi giorni ha dato vita ad una mostragrafica attraverso la quale racconta la sofferenza patita da adolescente. Studentessa delclassico 'Carducci' di Cassino per anni è stata presa di mira dai bulli che l'hanno portata quasi da impazzire. Un tormento che è terminato con l'arrivo della maturità ma che ha lasciato segni indelebili sulla sua anima.

