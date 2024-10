Bronchiolite, arriva il vaccino: regioni coordinate per la distribuzione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una cabina di regia tra le regioni sarà istituita per coordinare la distribuzione dell’anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), particolarmente importante per prevenire gravi forme di Bronchiolite nei bambini a rischio. L’obiettivo del gruppo di lavoro è stabilire come redistribuire le dosi tra le amministrazioni locali che hanno già concluso le gare e acquistato i farmaci, e quelle che ne sono ancora sprovviste. La Conferenza Stato-regioni ha già approvato il piano per l’immunizzazione dei bambini, che verrà applicato una volta conclusi i lavori della cabina di regia. 50 milioni di euro per vaccinare i bambini I fondi per acquistare il farmaco, circa 50 milioni di euro, provengono dal fondo sanitario nazionale, senza risorse aggiuntive. Thesocialpost.it - Bronchiolite, arriva il vaccino: regioni coordinate per la distribuzione Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una cabina di regia tra lesarà istituita per coordinare ladell’anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), particolarmente importante per prevenire gravi forme dinei bambini a rischio. L’obiettivo del gruppo di lavoro è stabilire come redistribuire le dosi tra le amministrazioni locali che hanno già concluso le gare e acquistato i farmaci, e quelle che ne sono ancora sprovviste. La Conferenza Stato-ha già approvato il piano per l’immunizzazione dei bambini, che verrà applicato una volta conclusi i lavori della cabina di regia. 50 milioni di euro per vaccinare i bambini I fondi per acquistare il farmaco, circa 50 milioni di euro, provengono dal fondo sanitario nazionale, senza risorse aggiuntive.

