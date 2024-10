Biden celebra la comunità italiana e scherza con la moglie: "Tornerò in Sicilia con o senza di te" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Presidente Biden e la First Lady hanno tenuto un discorso mercoledì in occasione del ricevimento per l'Italian American Heritage Month alla Casa Bianca che viene celebrato ogni anno per onorare e riconoscere i contributi degli immigrati italiani e degli italoamericani negli Stati Uniti. Biden ha elogiato la bellezza dell'Italia e della Sicilia scherzando con la moglie: "Ci Tornerò, con te o senza di te" ha detto. Il presidente americano ha ringraziato la comunità italiana: “Gli italo-americani sono fondamentali per la profonda amicizia e la partnership strategica della nostra nazione con l'Italia”, ha dichiarato. Liberoquotidiano.it - Biden celebra la comunità italiana e scherza con la moglie: "Tornerò in Sicilia con o senza di te" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Presidentee la First Lady hanno tenuto un discorso mercoledì in occasione del ricevimento per l'Italian American Heritage Month alla Casa Bianca che vieneto ogni anno per onorare e riconoscere i contributi degli immigrati italiani e degli italoamericani negli Stati Uniti.ha elogiato la bellezza dell'Italia e dellando con la: "Ci, con te odi te" ha detto. Il presidente americano ha ringraziato la: “Gli italo-americani sono fondamentali per la profonda amicizia e la partnership strategica della nostra nazione con l'Italia”, ha dichiarato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biden celebra la comunità italiana e scherza con la moglie : “Tornerò in Sicilia con o senza di te” - Il presidente americano ha ringraziato la comunità italiana: “Gli italo-americani sono fondamentali per la profonda amicizia e la partnership strategica della nostra nazione con l’Italia”, ha dichiarato. . Il Presidente degli Usa Biden e la First Lady hanno tenuto un discorso mercoledì in occasione del ricevimento per l’Italian American Heritage Month alla Casa Bianca che viene celebrato ogni ... (Lapresse.it)

Mo : Biden celebra il 7/10 con l'accensione delle candele dello yahrzeit alla Casa Bianca - Washington, 7 ott. (Adnkronos) - Il presidente americano Joe Biden e la first lady Jill Biden parteciperanno, affiancati da un rabbino, a una cerimonia di accensione delle candele in occasione dello yahrzeit alla Casa Bianca per celebrare il primo anniversario del 7 ottobre. Le famiglie degli ostaggi americani non parteciperanno all'evento commemorativo alla Casa Bianca. (Liberoquotidiano.it)

Meloni a New York celebra il “patriottismo occidentale”. Per la premier niente cena con Biden. Musk la premia (con gaffe sulla bellezza) - E’ una persona onesta, vera, autentica, una dote rara per un politico”, ha detto Musk. Per la premier niente cena con Biden. Poi è stato il turno della premier, che era seduta accanto a lui nel tavolo della cerimonia alla Ziegfeld Ballroom e che lo ha ringraziato subito per le sue parole e per il suo “genio prezioso”. (Ilfattoquotidiano.it)