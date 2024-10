Bagni al chiaro di luna. Il weekend di Halloween nel segno del benessere (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’autunno bussa dolcemente alle porte della Toscana, trasformando le colline della Valdichiana e della Val d’Orcia, in uno scenario incantevole. Qui le Terme di Chianciano, parte del gruppo Terme & Spa Italia, si rivelano il luogo ideale per riscoprire un benessere senza tempo, grazie alle acque termali che si trasformano in un caldo abbraccio rigenerante per corpo e mente, per prepararsi a un inverno in piena salute. Le Terme di Chianciano offrono un’esperienza unica che unisce lo stare bene alla natura e alle tradizioni locali, con una grande sorpresa a fine mese: il weekend di Halloween e Ognissanti promette tre giorni di divertimento, relax e degustazioni autunnali alle Piscine Termali Theia. Quotidiano.net - Bagni al chiaro di luna. Il weekend di Halloween nel segno del benessere Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’autunno bussa dolcemente alle porte della Toscana, trasformando le colline della Valdichiana e della Val d’Orcia, in uno scenario incantevole. Qui le Terme di Chianciano, parte del gruppo Terme & Spa Italia, si rivelano il luogo ideale per riscoprire unsenza tempo, grazie alle acque termali che si trasformano in un caldo abbraccio rigenerante per corpo e mente, per prepararsi a un inverno in piena salute. Le Terme di Chianciano offrono un’esperienza unica che unisce lo stare bene alla natura e alle tradizioni locali, con una grande sorpresa a fine mese: ildie Ognissanti promette tre giorni di divertimento, relax e degustazioni autunnali alle Piscine Termali Theia.

