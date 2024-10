Gaeta.it - Arrestato l’hacker Carmelo Miano: il tribunale di Napoli conferma la misura cautelare

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un caso di cybercrime ha nuovamente catturato l’attenzione pubblica, con l’arresto di, un ventiquattrenne hacker siciliano, il 2 ottobre scorso a Roma. L’indagine condotta dalla Polizia Postale e coordinata dai magistrati del pool di cybercrime della Procura diha portato a gravi accuse, compresa quella di accesso abusivo ai sistemi informatici. Sin dall’inizio, il caso ha rivelato le complessità legate alla cybersicurezza e le sfide che le autorità devono affrontare per combattere la criminalità informatica. Dettagli dell’arresto L’arresto diè avvenuto in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza informatica in Italia. Le operazioni della Polizia Postale hanno avuto inizio dopo il monitoraggio di attività sospette legate a diversi attacchi informatici.