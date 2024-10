Apertura straordinaria (e gratis) del Belvedere di Palazzo Lombardia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domani, venerdì 18 ottobre, una nuova Apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia. Il 39esimo piano del grattacielo meneghino sarà accessibile gratuitamente dalle 18 alle 21. L'occasione? Proprio domani, in piazza Città di Lombardia, si terrà una festa dedicata alla cucina tipica di Milanotoday.it - Apertura straordinaria (e gratis) del Belvedere di Palazzo Lombardia Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domani, venerdì 18 ottobre, una nuovadeldi. Il 39esimo piano del grattacielo meneghino sarà accessibile gratuitamente dalle 18 alle 21. L'occasione? Proprio domani, in piazza Città di, si terrà una festa dedicata alla cucina tipica di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lombardia - confermata per domani l'apertura della caccia - A seguito dell’udienza che si è tenuta oggi presso il TAR di Milano, in attesa di quanto verrà disposto con la sentenza, che dovrebbe essere depositata nei prossimi giorni, Regione Lombardia ha confermato che la caccia sarà normalmente aperta da domani, 2 ottobre, secondo le disposizioni del... (Sondriotoday.it)

Caccia in Lombardia : "Apertura confermata dal 2 ottobre" - . Lo ha reso noto poco fa Regione Lombardia in una nota, inviata ad Afcp - Polizie provinciali e associazioni venatorie - in merito all'apertura della stagione venatoria in Lombardia prevista per mercoledì 2 ottobre. Da domani si apre la stagione della caccia anche a Lecco e in Lombardia. . Attesa. (Leccotoday.it)

Caccia in Lombardia : "Apertura confermata dal 2 ottobre" - Attesa. Da domani si apre la stagione della caccia anche a Lecco e in Lombardia. . . . Lo ha reso noto poco fa Regione Lombardia in una nota, inviata ad Afcp - Polizie provinciali e associazioni venatorie - in merito all'apertura della stagione venatoria in Lombardia prevista per mercoledì 2 ottobre. (Leccotoday.it)