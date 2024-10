Affari Tuoi, Louis rischia tutto e sbanca: cosa farà con i soldi vinti (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel giorno del ritorno in tv della storica fiction italiana Don Matteo, si è registrata una vincita da capogiro ad Affari Tuoi. Questa volta, dietro al tavolo dei pacchisti c'era la Valle d'Aosta con Louis. Nato da un parto trigemellare, il concorrente si è fatto accompagnare da uno dei due fratelli. La partita che ha disputato questo creativo concorrente è stata piena di suspense. Il pubblico è rimasto incollato davanti alla televisione, desideroso di conoscere il destino riservato a Louis. E il destino è stato a dir poco generoso, permettendo al 28enne di intascare un montepremi a sei cifre, ovvero uno dei più alti della trasmissione. Louis della Valle d'Aosta: nato da un parto trigemellare Louis viene da Villeneuve e si occupa di design e comunicazione insieme a un team con cui gestisce uno studio creativo. Per lavoro fa da spola tra il suo paese d'origine e Milano. Tvpertutti.it - Affari Tuoi, Louis rischia tutto e sbanca: cosa farà con i soldi vinti Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel giorno del ritorno in tv della storica fiction italiana Don Matteo, si è registrata una vincita da capogiro ad. Questa volta, dietro al tavolo dei pacchisti c'era la Valle d'Aosta con. Nato da un parto trigemellare, il concorrente si è fatto accompagnare da uno dei due fratelli. La partita che ha disputato questo creativo concorrente è stata piena di suspense. Il pubblico è rimasto incollato davanti alla televisione, desideroso di conoscere il destino riservato a. E il destino è stato a dir poco generoso, permettendo al 28enne di intascare un montepremi a sei cifre, ovvero uno dei più alti della trasmissione.della Valle d'Aosta: nato da un parto trigemellareviene da Villeneuve e si occupa di design e comunicazione insieme a un team con cui gestisce uno studio creativo. Per lavoro fa da spola tra il suo paese d'origine e Milano.

