A gennaio uscirà per Mondadori l’autobiografia di Papa Francesco Spera | la prima realizzata da un Pontefice

(Di giovedì 17 ottobre 2024) A2025 esce laautobiografia diperdal titolo ””, lada un. Il volumein contemporanea mondiale nelle principali lingue e in più di 80 Paesi., esce laautobiografia Photo Credits:.itEsce per, a2025, laautobiografia diin contemporanea mondiale nelle principali lingue e in più di 80 Paesi. L’annuncio è stato dato ieri, mercoledì 16 ottobre, alla Buchmesse di Francoforte 2024. Il libro sarà corredato anche da immagini e fotografie inedite diBergoglio, oltre che ricco di aneddoti, narrazioni e rivelazioni. Il volume ripercorrerà la storia del Santo Padre sin dai primi anni del Novecento, descrivendo l’infanzia, le sue origini, la giovinezza; e poi la vocazione, il Pontificato fino a giungere ai tempi presenti.